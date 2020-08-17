Белорусский СК получил более 700 жалоб граждан на избиение силовиками

Известно о 124 заявления о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Белорусский Следственный комитет получил более 700 жалоб граждан на избиение силовиками. Сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства.

Граждане заявили о полученных телесных повреждениях при задержании сотрудниками правоохранительных органов на акциях протеста. Сообщается, что по всем обращениях будет проведена тщательная всесторонняя проверка и дана правовая оценка. Уголовных дел пока не возбуждено.

Также известно о 124 заявления о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения служебного автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.

Ранее МВД Белоруссии рассказало, что в изоляторах сейчас содержится 122 участника протестов.

Видео: TG / NEXTA live