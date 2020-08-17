  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:56
121
matveyvn
Код вставки плеера

Белорусский СК получил более 700 жалоб граждан на избиение силовиками

0 0

Известно о 124 заявления о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Белорусский Следственный комитет получил более 700 жалоб граждан на избиение силовиками. Сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства.

Граждане заявили о полученных телесных повреждениях при задержании сотрудниками правоохранительных органов на акциях протеста. Сообщается, что по всем обращениях будет проведена тщательная всесторонняя проверка и дана правовая оценка. Уголовных дел пока не возбуждено.

Также известно о 124 заявления о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения служебного автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.

Ранее МВД Белоруссии рассказало, что в изоляторах сейчас содержится 122 участника протестов.

Видео: TG / NEXTA live

Теги: омон белоруссии, протесты в белоруссии, следственный комитет белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии