Белорусский СК получил более 700 жалоб граждан на избиение силовиками

Белорусский Следственный комитет получил более 700 жалоб граждан на избиение силовиками. Сообщает телеграм-канал пресс-службы ведомства.
Граждане заявили о полученных телесных повреждениях при задержании сотрудниками правоохранительных органов на акциях протеста. Сообщается, что по всем обращениях будет проведена тщательная всесторонняя проверка и дана правовая оценка. Уголовных дел пока не возбуждено.
Также известно о 124 заявления о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения служебного автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.
Ранее МВД Белоруссии рассказало, что в изоляторах сейчас содержится 122 участника протестов.
Видео: TG / NEXTA live
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