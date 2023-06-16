Белоруссия заинтересована в создании ценовых индикаторов в России

После введения санкций основной стороной белорусского экспорта стали Российская Федерация и страны Азии.

Республика Беларусь заинтересована, чтобы в РФ создавались ценовые индикаторы в связи с переориентацией товарных потоков на партнёрский рынок РФ. Такое заявление в пятницу, 16 июня, сделал председатель правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) Александр Осмоловский в ходе сессии "Развитие национальных ценовых индикаторов как способ защиты конкуренции" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Руководитель биржи подчеркнул, что до введения жёстких санкций в отношении Белоруссии до 90% биржевого товарного экспорта универсальной товарной биржи государство шло на территорию ЕС. Таким образом, ценовыми индикаторами являлись иностранные инфорагентства.

После введения санкций основная сторона белорусского экспорта –Российская Федерация и страны Азии. Александр Осмоловский, председатель правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ)

Также Осмоловский отметил, что страна может поделиться своими наработками, учитывая, так как ценовые индикаторы на белорусской товарной бирже применяются уже давно.

Ранее мы сообщили о том, что Сбер и Россети Ленэнерго подписали соглашение о сотрудничестве.

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