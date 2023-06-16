В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер и Россети Ленэнерго подписали соглашение о сотрудничестве сроком на три года.

Соглашение предусматривает финансирование договоров в области оказания услуг по ремонту, переустройству и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Мы работаем с компанией ""Россети Ленэнерго" более четверти века. В последнее время, помимо кредитования операционной и инвестиционной деятельности компании, мы усиливаем сотрудничество по банковским гарантиям. Соглашение свидетельствует о том, что наше многолетнее сотрудничество продолжится и, уверен, станет ещё более эффективным.

Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО "Россети Ленэнерго":