Сбер и Россети Ленэнерго подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает финансирование договоров в области оказания услуг по ремонту, переустройству и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Мы работаем с компанией ""Россети Ленэнерго" более четверти века. В последнее время, помимо кредитования операционной и инвестиционной деятельности компании, мы усиливаем сотрудничество по банковским гарантиям. Соглашение свидетельствует о том, что наше многолетнее сотрудничество продолжится и, уверен, станет ещё более эффективным.
Игорь Кузьмин, генеральный директор ПАО "Россети Ленэнерго":
Сбербанк – один из ключевых стратегических партнеров "Россети Ленэнерго", что подтверждается взаимовыгодными отношениями на протяжении многих лет. Подписанное соглашение имеет важное значение для нашей компании в рамках продолжения долгосрочных связей с крупнейшим игроком финансового рынка России.
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