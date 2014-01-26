Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину

В Минэнерго подтвердили факт возобновления коммерческих поставок Киеву.

Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление поставок электроэнергии Украине с 21 ноября. Об этом чиновники из профильного ведомства сообщили в официальном Telegram-канале. Эксперты заметили, что поставки выполняются в соответствии с заключенным по ноябрю 2021 года контрактом.

Напомним, что на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) ранее была опубликована информация о том, что поставки мощностью 415 МВт ч будут регулярно и непрерывно осуществляться в течение 23 часов 21 ноября. Ранее Минск прекратил частные поставки электроэнергии на Украине из-за автоматического отключения первого энергоблока БелАЭС. Официальные источники не подтверждали эти сведения.

Первая партия законтрактованного угля из США прибыла на Украину.

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