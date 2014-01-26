  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину
Сегодня, 12:33
125
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Белоруссия с 21 ноября возобновила экспорт электроэнергии на Украину

0 0

В Минэнерго подтвердили факт возобновления коммерческих поставок Киеву.

Минэнерго Белоруссии подтвердило возобновление поставок электроэнергии Украине с 21 ноября. Об этом чиновники из профильного ведомства сообщили в официальном Telegram-канале. Эксперты заметили, что поставки выполняются в соответствии с заключенным по ноябрю 2021 года контрактом.

Напомним, что на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) ранее была опубликована информация о том, что поставки мощностью 415 МВт ч будут регулярно и непрерывно осуществляться в течение 23 часов 21 ноября. Ранее Минск прекратил частные поставки электроэнергии на Украине из-за автоматического отключения первого энергоблока БелАЭС. Официальные источники не подтверждали эти сведения.

Первая партия законтрактованного угля из США прибыла на Украину.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: белоруссия, газ, минэнерго, украина, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии