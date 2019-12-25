В Киев поступило 60,5 тысяч тонн угля в рамках первой поставки из США.

Первая партия законтрактованного угля из США прибыла на Украину. Об этом сообщается на официальном сайте коммерческой организации "ДТЭК Энерго". Фирма входит в холдинг местного магната Рината Ахметова. В пресс-службе организации уточнили, что американские суда доставили груз в 60,5 тысяч тонн энергоресурса. В общей сложности поставщик должен передать Киеву 1,5 млн тонн угля. Далее ресурсы будут поставлены для государственных нужд в компанию "Центрэнерго".

Сегодня в Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн. пресс-служба "ДТЭК Энерго"

Напомним, что украинская компания договорилась с международными поставщиками об импорте семи судовых партий угля. Пять поставок осуществит Вашингтон, еще две - Колумбия. Каждая партия будет иметь объем 40-75 тысяч тонн угля. Ресурсы будут поставлены заказчику к январю следующего года. Новая партия ожидается на Украине в конце ноября. Еще четыре - прибудут в декабре и последняя - в январе.

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