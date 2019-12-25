Глава партии "Батькивщина" объяснила, как чиновники виноваты в проблеме с газом и углем.

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине. Об этом депутат пояснила журналистам местного телеканала "Украина 24". По мнению спикера, проблема в стране создана искусственно чиновниками, которые вовремя не смогли закачать газ в национальные подземные хранилища, а также не обеспечили запасы угля.

Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Юлия Тимошенко, украинский политик

По мнению депутата, сейчас Киеву приходится вставать на колени перед Минском, чтобы Белоруссия передала стране аварийные потоки энергоресурсов. Тимошенко добавила, что серьезные проблемы на Украине начнутся в том случае, если на улице будет на протяжении двух недель стоят мороз -10 градусов по Цельсию. Спикер заметила, что энергокризиса в принципе не должно быть на Украине, так как страна добывает собственный газ, а также обладает природными газохранилищами на 38 млрд кубических метров. Этот уровень хватает на год использования ресурса.

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Фото: YouTube / Україна 24

