Для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Два экспериментальных туристических маршрута открыла Белоруссия.

Белоруссия открыла два экспериментальных туристических маршрута в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Доза радиации, которую получат туристы, совсем незначительная. Об этом сообщает ОНТ.

Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения. Максим Кудин, заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника

Туристы не увидят "могильников" техники и мертвых городов, которые так и манят сталкеров. На пожарные вышки, с которых будет видна вся территория Чернобыльской станции, также не разрешат подняться. Зато есть выселенные деревни.

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Украины, России и Белоруссии. Зона отчуждения – Припять, Чернобыль и 74 села.

Ранее на Piter.TV: HBO представила трейлер сериала "Чернобыль".

Видео: Wortovskiy/Youtube; kotygoroshko