Белоруссия готова разрешить ООН транзит украинского зерна через свою территорию

Юрий Амбразевич провел переговоры с Антониу Гутерришем.

Заместитель главы министра по иностранным делам Белоруссии Юрий Амбразевич на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем уведомил Всемирную организацию о том, что Минск готов без предварительных условий разрешить транзит украинской сельскохозяйственной продукции через собственную территорию для экспорта из литовских морских портов. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Чиновник отметил, что в Белоруссии подтвердили просьбы со стороны местного правительства о возможности отправки своих удобрений, которые на текущий момент находятся под санкционным давлением со стороны Запада.

Замглавы МИД сообщил генеральному секретарю, что Белоруссия без предварительных условий примет транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН заявили, что гражданская инфраструктура не должна быть целью атак.

Фото и видео: Организация Объединенных наций