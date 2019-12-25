Белый зал здания комитета по культуре Петербурга будет отреставрирован

На проект выделяется порядка 40 миллионов рублей.

Белый зал здания комитета по культуре Санкт-Петербурга (Невский, д. 40-42) будет отреставрирован. Соответствующую закупку разместил этот комитет.

Стоимость проекта, реализовать который планируется ориентировочно за полгода, составляет почти 40 миллионов рублей.

Перед началом реставрации ее исполнителю предстоит получить разрешение КГИОП, поскольку построенное в 1798 году здание является памятником истории и культуры федерального значения.

Специалистам предстоит выполнить широкий спектр работ. Они, в частности, будут заниматься печами и каминами, воссозданием и реставрацией оконных заполнений, архитектурно-лепным декором зала, его интерьерами.

Проект финансирует бюджет Петербурга. Заявки от имеющих должную квалификацию компаний для участия в аукционе по определению исполнителя проекта принимаются до 1 июня.

Как ранее сообщало Piter.tv, фасады РГИСИ будут отреставрированы.

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