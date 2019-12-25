Белый дом заявил о заинтересованности в контактах с Россией после Женевы

Джен Псаки рассказала, что консультации будут вестись не на президентском уровне.

Белый дом заявил о заинтересованности в скорейших контактах с Россией после женевской встречи глав государств. Такое заявление сделала официальный представитель администрации Вашингтона Джен Псаки. Чиновница добавила, что достигнутые в Швейцарии договоренности будут развиваться, но переговоры будут вестись на уровне ниже лидеров стран. Таким образом Псаки ответила на вопрос журналистов о проведении контактов с Москвой по вопросам кибербезопасности и другим направлениям.

Я знаю, что президент заинтересован в скорейшем, насколько это возможно...Все они будут происходить на уровне ниже президентского. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что переговоры с командой по вопросам национальной безопасности, чтобы узнать обновления по ситуации с переговорами с русскими. Напомним, что 16 июня в Женеве Владимир Путин и Джо Байден заявили, что планируют начать диалог по стратегической стабильности между странами, а также провести консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями. Также на свои рабочие места вернутся послы.

Псаки прокомментировала высказывания Путина по инциденту с британским эсминцем.

Фото: Белый дом