Псаки прокомментировала высказывания Путина по инциденту с британским эсминцем

По ее словам, у нее нет ничего, чтобы предоставить детали.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки прокомментировала высказывания президента России Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море. Об этом она рассказала на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Сегодня, 30 июня, глава государства во время ежегодной прямой линии назвал ситуацию с эсминцем комплексной провокацией. По его словам, она проводилась не только британцами, но и американцами.

У меня нет ничего, чтобы предоставить детали или подтвердить. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Она также напомнила слова президента США Джо Байдена о движении к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.

Ранее флот США опроверг сведения о направлении своего эсминца в сторону Крыма.

Видео: YouTube / Yahoo Finance