Псаки прокомментировала высказывания Путина по инциденту с британским эсминцем

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки прокомментировала высказывания президента России Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море. Об этом она рассказала на брифинге. Ее слова приводит ТАСС.
Сегодня, 30 июня, глава государства во время ежегодной прямой линии назвал ситуацию с эсминцем комплексной провокацией. По его словам, она проводилась не только британцами, но и американцами.
У меня нет ничего, чтобы предоставить детали или подтвердить.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Она также напомнила слова президента США Джо Байдена о движении к более предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.
Ранее флот США опроверг сведения о направлении своего эсминца в сторону Крыма.
Видео: YouTube / Yahoo Finance
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