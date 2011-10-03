Белый дом заявил, что развитие ситуации в Нагорном Карабахе вызывает обеспокоенность

Карин Жан-Пьер призвала ждать комментарии от СНБ США.

Американская администрация обеспокоена развитием событий в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница из Белого дома не смогла уточнить вопрос о том, согласен ли американский президент Джо Байден с мнением армянских властей о том, что Баку намерены завершить на территории этническую чистку. Она призвала обращаться за дальнейшими комментариями по поводу положения в Нагорном Карабахе к Совету национальной безопасности США.

Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Мы, разумеется, внимательно следим за сообщениями. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом серьезно относится к ситуации вокруг обвинений в коррупции сенатора США.

Фото и видео: Белый дом