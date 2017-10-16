Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что лидер страны также выступит с обращением по поводу кончины королевы Великобритании.
Наши сердца и мысли с семьей королевы, народом Великобритании.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Сотрудница Белого дома пояснила, что свое заявление президент США выпустит позже.
Белому дому пришлось оправдываться из-за снимков отдыхающего Байдена.
Фото и видео: Белый дом
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