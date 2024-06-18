Белый дом утверждает, что США не провоцируют КНР напасть на Тайвань

Джон Кирби прокомментировал сведения от Financial Times.

Американская администрация полагает, что Вашингтон не провоцирует Пекин напасть на Тайвань, как о том якобы ранее заявлял ранее китайский председатель Си Цзиньпин. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник таким образом прокомментировал материал издания Financial Times. Газета уведомила о том, что Си Цзиньпин в апреле 2023 года заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что США провоцировали Китай совершить нападение на остров.

Это чушь. В этом нет абсолютно никакой правды. Я не могу залезть в голову господина Си и понять, где, кто и откуда дает ему тезисы. Это просто неправда. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

По информации издания, председатель КНР в апреле 2023 года на встрече с главой ЕК заявил, что Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на остров, но китайский лидер не попался на "приманку" США. Как сообщил один из источников, Си Цзиньпин высказал эти же предостережения китайским чиновникам.

Белый дом назвал комфортным нынешний вариант размещения стратегических вооружений.

Фото и видео: YouTube / The White House