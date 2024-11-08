Белый дом списал провал правящей партии США на выборах на последствия пандемии

Карин Жан-Пьер указала на внешние факторы, влияющие на управления страной.

Американская администрация при президенте Джо Байдене попыталась списать провал правящей в США Демократической партии на состоявшихся в стране 5 ноября всеобщих выборах на последствия пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ, что власти были встречены в стране "встречными ветрами". Она напомнила, что заболевания ковидом привело к перебоям в логистических цепочках. По мнению спикера, если смотреть в глобальном масштабе, это в свою очередь сильно сказалось на находящихся у власти мировых политических лидеров. По версии Белого дома, ситуация в США соответствует увиденному в других государствах из G7 ("Большой семерки").

Вы видели, что <...> были негативные последствия для политических партий по всему миру. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер вслед за президентом США Джо Байденом подтвердила, что представители демократов разочарованы исходом голосования в стране, так как надеялись на победу. В Белом доме добавили, что уважают выбор граждан. Администрация готовится к мирной передачи власти, которая состоится в январе 2025 года. Чиновница заверила аудиторию в том, что уходящее в отставку правительство США не будет чинить препятствий преемникам при передаче должностных полномочий, а также саботировать ее намерения и цели.

Байден посетит инаугурацию своего преемника вне зависимости от исхода выборов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now