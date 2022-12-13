Белый дом считает причиной сокращения добычи нефти РФ потолок цен Запада

Джон Кирби рассказал о планах по обсуждению энергетики с ОПЕК+.

Белый дом считает причиной сокращения добычи нефти в России введенный "потолок цен" со стороны коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. Он оценил влияние лимита стоимости на российского поставляемого углеводородного сырья. Власти страны намерены провести обсуждения с энергетическим альянсом ОПЕК+ по указанному вопросу. Чиновник выступил с утверждением о том, что Москва пытается снова применить энергоносители как вооружение.

Данный шаг, если подтвердится, что это правда, не станет большой неожиданностью. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил, что американская сторона продолжит говорить с международными союзниками и партнерами". Они будут обсуждать "более эффективное обеспечение баланса спроса и предложения". Кирби добавил, что последуют и контакты со странами ОПЕК. Он также отметил, что сейчас не может сообщить о каких-либо конкретных планах переговоров.

Кирби заявил, что ВВС США по приказу президента Байдена сбили аэростат над Аляской.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television