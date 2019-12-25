Джен Псаки рассказала о том, что дипломаты просто уточнили причины отказаться от поездок в Киев.

Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину. На официальном брифинге в администрации президента Джо Байдена пресс-секретарь Джен Псаки заметила журналистам, что совет американского внешнеполитического ведомства фиксировался и ранее. Однако новый тезис добавлен ради предоставления жителям страны новой информации о ситуации на Украине. Ранее Госдеп США рекомендовал воздержаться от поездок в страну, так как там распространяется ковид и наблюдается опасная ситуация на границе.

Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию. Джен Псаки, официальный представитель Белого дома

Пресса спросила чиновницу о том, означает ли заявление Госдепа США наличие у Вашингтона новой информации или свидетельств эскалации в регионе. По данным Псаки, обновленная рекомендация является только свидетельством "прозрачности" и "попыткой дать информацию напрямую".

У США нечего объявить о возможности введения санкций против Рината Ахметова.

Фото и видео: Белый дом