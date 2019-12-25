Джен Псаки рассказала о готовящихся рестрикциях по Украине.

У США нечего объявить о возможности введения санкций против Рината Ахметова. Об этом журналистам на официальном брифинге в администрации президента Джо Байдена сообщила представитель Джен Псаки. Чиновница заметила, что сейчас Вашингтон изучает различные варианты, касающиеся рестрикций по обстановке на Украине. Однако о принятии таких мер в отношении местного предпринимателя Белый дом пока что ничего сказать не может.

Мне нечего объявить относительно рассмотрения возможности введения санкций. Мы, конечно, рассматриваем ряд санкций в свете того, что наблюдаем наращивание российских сил и воинственную риторику. Но мне нечего объявить, помимо этого. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что 26 ноября на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот. Глава государства считает, что в госизмену пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Сейчас предприниматель считается самым богатым человеком в стране, согласно версии издания Forbes.

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Фото и видео: Белый дом