Джен Псаки призвала отказаться от высказываний о возможности использования ядерного оружия.

Белый дом призвал к снижению накала риторики о ядерной войне. Соответствующее заявление сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене в рамках регулярного брифинга с журналистами. Джен Псаки пояснила, что в результате ядерного сражения не будет никаких победителей, в связи с чем Вашингтон призывает страны к снижению накала риторики в отношении данного вопроса. Именно такую цель для США заявила пресс-секретарь.

Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки: США обеспокоены возможностью создания Ираном ядерного оружия.

Фото и видео: Белый дом