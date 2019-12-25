Псаки: США обеспокоены возможностью создания Ираном ядерного оружия

В Белом доме рассказали, что Тегеран может получить такое оружие спустя несколько недель или меньше.

США заявили, что обеспокоены возможностью создания Ираном ядерного оружия. Соответствующее заявление сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки. Она прокомментировала сведения о том, что Тегеран якобы создаст арсенал стратегического запаса в ближайшие две недели. Такие оценки высказывали ранее некоторые эксперты.

Да, это, определенно, беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

По словам американки, с тех пор как администрация бывшего президента Дональда Трампа отказалась от участия в иранской ядерной сделке, Тегеран оперативно ускорил свои разработки, а также сократил сотрудничество с международной инспекцией. Джен Псаки подчеркнула, что для создания ядерной бомбы Ирану достаточное количество расщепляющего материала "сократилось с года до примерно нескольких недель". По мнению чиновницы, эта ситуация является прямым последствием выхода США из СВПД и делает страну беззащитнее, уменьшает осведомленность США о состоянии программы в Иране.

Белый дом не ожидает нехватки продовольствия в США.

Фото и видео: Белый дом

