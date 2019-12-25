Белый дом не ожидает нехватки продовольствия в США

Джен Псаки рассказала, что в США занимаются безопасностью продовольственной сферы в мировых масштабах.

Белый дом заявил, что не ожидает нехватки продовольствия в США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки. Она подчеркнула, что власти страны предпринимают усилия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности в целом.

Мы не ожидаем нехватки еды здесь, но мы принимаем меры для укрепления продовольственной безопасности по всему миру, как в одностороннем порядке, так и совместно. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки рассказала, что на текущий момент США стараются убедить все государства воздержаться от экспортных ограничений и чрезмерного накопления. Она пояснила, что речь идет о покупке или отказа от экспорта своих товаров и продуктов, которые эти страны бы экспортировали бы заказчикам в обычной ситуации. В Вашингтоне назвали такое поведение опасным, так как оно способно усугубить логистические проблемы и повлиять на рост инфляции.

Белый дом не прокомментировал покупку Маском Twitter.

Фото и видео: Белый дом

