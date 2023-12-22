Белый дом призвал Израиль расследовать удар по ожидавшим помощи палестинцам

Оливия Далтон прокомментировала новую трагедию, которая произошла в Секторе Газа.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что Израилю следует провести тщательное расследование обстоятельств нанесения удара по скоплению мирных палестинцев, ожидавших в секторе Газа распределения гуманитарной помощи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 марта в Вашингтоне сделала первый заместитель официального представителя Белого дома Оливия Далтон. Чиновница отреагировала на вопрос во время мероприятия, проводимого на борту самолета главы государства, летевшего в штат Техас.

Мы находились этим утром в контакте с правительством Израиля для получения информации и направления запроса о том, чтобы они предоставили больше информации об обстоятельствах, которые привели к нынешней трагедии. Оливия Далтон, сотрудница Белого дома

Власти в Вашингтон в свете произошедшего настаивают также расширении объемов гуманитарной помощи населению, оставшемуся на территории палестинского анклава.

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Фото и видео: YouTube / Factbase Videos