Оливия Далтон призвала законодателей помочь Киеву деньгами.

Белый дом заявил, что по-прежнему не видит возможности возобновить военную помощь армии киевского режима без утверждения местным Конгрессом правительственного запроса на дополнительное финансирование. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 марта в Вашингтоне сделала первый заместитель официального представителя американской администрации при президенте Джо Байдене Оливия Далтон. Чиновница прокомментировала сообщения, опубликованные в СМИ о том, что лидер США ждет от стран "G7" плана использования замороженных российских активов. Дополнительно в Пентагоне рассматривают вариант поставок для ВСУ за счет остающихся у него четырех миллиардов долларов, несмотря на отсутствие денежных средств на восполнение собственных арсеналов.

Альтернативы ему нет, ему просто нет альтернативы. На этот счет не стоит заблуждаться. Оливия Далтон, чиновница Белого дома

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