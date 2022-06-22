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Белый дом потрясен предположению о грозящей наемникам казни

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Джон Кирби оценил слова Дмитрия Пескова о наказании для иностранных наемников.

Белый дом заявил, что потрясен предположению о грозящей наемникам казни. Соответствующее заявление сделал перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне координатор администрации президента Джо Байдена по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник прокомментировал предложение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о судьбе двух американских граждан. Тот не исключил, что иностранным наемникам грозит смерть.

Мы все еще пытаемся узнать больше об этих двух лицах. Ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине.

Джон Кирби, чиновник

Напомним, что в интервью американскому телеканалу MSNBC Дмитрий Песков назвал плененных на Украине американцев "солдатами удачи", которые участвовали в нападениях на российских военных. Пресс-секретарь президента Владимира Путина дал понять СМИ, что эти иностранцы не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.

Байден похвастался количеством представителей ЛГБТ в его администрации.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джон кирби, днр, донбасс, наемники, смертная казнь
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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