Белый дом потрясен предположению о грозящей наемникам казни

Джон Кирби оценил слова Дмитрия Пескова о наказании для иностранных наемников.

Белый дом заявил, что потрясен предположению о грозящей наемникам казни. Соответствующее заявление сделал перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне координатор администрации президента Джо Байдена по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник прокомментировал предложение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о судьбе двух американских граждан. Тот не исключил, что иностранным наемникам грозит смерть.

Мы все еще пытаемся узнать больше об этих двух лицах. Ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине. Джон Кирби, чиновник

Напомним, что в интервью американскому телеканалу MSNBC Дмитрий Песков назвал плененных на Украине американцев "солдатами удачи", которые участвовали в нападениях на российских военных. Пресс-секретарь президента Владимира Путина дал понять СМИ, что эти иностранцы не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.

Байден похвастался количеством представителей ЛГБТ в его администрации.

Фото и видео: Белый дом