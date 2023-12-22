Белый дом после выборов в России заявил о признании реальности

Джейк Салливан прокомментировал результаты выборов главы России.

В Вашингтоне будут работать, исходя из реальности того, что Владимир Путин остается главой государства, однако власти США при президенте Джо Байдене поздравлять политика с победой не будут. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. При этом иностранный чиновник заметил, что такое положение дел не отменяет факта, что президентские выборы в России не соответствовали "критериям справедливости".

Нам приходится иметь дело с этой реальностью на протяжении всей войны в Украине, на фоне других шагов, противоречащих нашим национальным интересам, и всего, что мы видели со стороны этого президента и России под его руководством. Джейк Салливан, помощник главы США

В Белом доме заявили об отсутствии объявлений о передаче Киеву ракет ATACMS.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television