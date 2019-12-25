Джейк Салливан рассказал, что существует разница между конфликтом на Украине и между КНР и Тайванем.

Белый дом пообещал сделать все, чтобы материковый Китай не воссоединился с Тайванем силой. Соответствующее заявление сделал в рамках конференции, проведенной Экономическим клубом Вашингтона, советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник заметил, что в США предпринимают все возможные меры для того, чтобы вопрос с воссоединением КНР и Тайваня не прошел силовым методом.

Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло. Мы, конечно, выражали беспокойство относительно принятия Китаем односторонних мер с целью изменения статус-кво. Джейк Салливан, советник президента США

По словам американца, в США полагают, что китайская сторона сейчас внимательно следит за происходящим на Украине ради того, чтобы извлечь для себя полезные уроки. По мнению Салливана, для Белого дома конфликт на Украине и проблема между Китаем и Тайванем - не одно и то же. Он уточнил, что взаимодействие между Вашингтоном и Тайванем регулируются законом об отношениях.

Салливан предположил, что конфликт на Украине продлится месяцы или дольше.

Фото и видео: YouTube / The Economic Club of Washington, D.C.