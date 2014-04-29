Джен Псаки рассказали о грядущем приезде в Вашингтон глав четырех стран.

Белый дом подтвердил проведение 24 сентября саммита "четверки" в Вашингтоне. На регулярном брифинге в Вашингтоне официальный представитель администрации Джо Байдена заявила, что лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности приедут в столицу США в конце сентября. Речь идет о главах Австралии, Индии, Японии и США.

Лидеры "четверки" сосредоточат внимание на...таких сферах, как борьба с COVID-19, противодействие климатическому кризису, партнерство в области новых технологий и киберпространства, продвижение свободы и открытости регионов Индийского и Тихого океанов. письменное заявление Джен Псаки

Напомним, что четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году.

Псаки рассказала о разговоре Байдена и Си Цзиньпина.

Фото: Белый дом