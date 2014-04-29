Белый дом подтвердил проведение 24 сентября саммита "четверки" в Вашингтоне. На регулярном брифинге в Вашингтоне официальный представитель администрации Джо Байдена заявила, что лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности приедут в столицу США в конце сентября. Речь идет о главах Австралии, Индии, Японии и США.
Лидеры "четверки" сосредоточат внимание на...таких сферах, как борьба с COVID-19, противодействие климатическому кризису, партнерство в области новых технологий и киберпространства, продвижение свободы и открытости регионов Индийского и Тихого океанов.
письменное заявление Джен Псаки
Напомним, что четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году.
Псаки рассказала о разговоре Байдена и Си Цзиньпина.
Фото: Белый дом
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