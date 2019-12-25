Белый дом: нет переговоров с Венесуэлой о закупке нефти

Джен Псаки рассказала, что активных переговоров об энергетическом сотрудничестве между сторонами нет.

В Белом доме заявили, что не ведут переговоры с Венесуэлой о возможности закупки нефти. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена. Чиновница оценила активность сотрудничества США с латиноамериканской страной на данном этапе.

Они являются очень крупным поставщиком нефти. Нет активного разговора об импорте их нефти…Освобождение заключенных не произошло в обмен на смягчение санкций или покупку нефти. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псак уточнила, что в Венесуэле произвошло освобождение из-под стражи двух американских граждан - Густаво Карденаса и Хорхе Фернандеса. Однако этот процесс не стал реакцией на смягчение Вашингтоном ограничительных мер в отношении Каракаса. Власти Венесуэлы поймали Карденаса в 2017 году вместе с рядом других менеджеров из компании Citgo.

Псаки: США выступают против передачи истребителей Украине.

Фото и видео: Белый дом