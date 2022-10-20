Белый дом не стал уточнять, отправится ли Харрис вместо Байдена на саммит АТЭС

Карин Жан-Пьер назвала данный саммит важным для США.

Белый дом не стал уточнять, отправится ли американский вице-премьер Камала Харрис вместо президента Джо Байдена на саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в Бангкоке. Об этом официального представителя администрации в Вашингтоне в рамках регулярного брифинга с журналистами спросил пул СМИ. Они заметили, что ранее местный телеканал Thai PBS упоминал о том, что по "семейным обстоятельствам" Байден не примет участия в форуме. В США отметили, что на текущий момент у властей нет никаких данных о предстоящей поездке.

Мы, безусловно, считаем этом форум важным. Именно поэтому США проведут у себя саммит АТЭС в 2023 году. Очевидно, что это важно для президента, это важно для нас. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудница Белого дома уточнила, что администрация байдена и Харис считают для себя основным приоритетом выступать на международных площадках в качестве сильного и надежного партнера для экономических систем региона АТЭС.

Белый дом заявил об отсутствии объявления о встрече лидеров США и КНР в рамках саммита G20.

Фото и видео: Белый дом