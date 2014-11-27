Белый дом не стал комментировать избрание нового главы политбюро ХАМАС

Карин Жан-Пьер не смогла дать реакцию на должностное назначение Яхьи Синвара в ХАМАСе.

Американской администрации при президенте Джо Байдене нечего сказать по поводу избрания Яхьи Синвара новым руководителем политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранную чиновницу попросили разъяснить высказывания властей о проведенных телефонных разговорах главы США с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

На данный момент мне нечего сказать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В документах упоминается о том, что переговоры о режиме прекращении огня в секторе Газа сейчас находятся на "финальной стадии". Карин Жан-Пьер сказала СМИ о том, что ей нечего добавить к подобным формулировкам. Чиновница уверена в том, что Иран и шиитское движение "Хезболлах" все еще не предприняли масштабные ответные шаги против еврейского государства в регионе.

Белый дом опроверг причастность гражданина Пакистана к покушению на Трампа.

Фото и видео: YouTube / Defense Now