Белый дом не подтвердил и не исключил возможности поддержки интервенции в Нигер

По словам Кирби, США хотят восстановления администрации президента Мохамеда Базума.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил и не исключил возможности поддержки интервенции в Нигер. Его слова прозвучали на брифинге.

Отвечая на вопрос, поддержит ли Вашингтон интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки в Нигер, Кирби отметил, что не станет спекулировать по этой теме. При этом он подчеркнул, что США хотят восстановления администрации президента Мохамеда Базума.

Мы все еще считаем, что есть время и пространство для дипломатии с целью выработки решения при уважении воли народа Нигера. Мы сосредоточены на этом. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома

Ранее Кирби заявил, что США не видят необходимости в переброске сил в свете ситуации на границе Литвы и Белоруссии.

Видео: YouTube / Defense Now