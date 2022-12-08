Белый дом не готов комментировать утверждения о переброске белорусских сил

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что важно быть на правильной стороне в мировой истории.

Американская администрация в Вашингтоне пока что не готова комментировать утверждения о переброске и перемещении белорусских Вооруженных сил и возможности открытия нового фронта в украинском кризисе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница ответила на вопрос одного из корреспондентов о том, обеспокоены ли власти США о сообщениях в СМИ по вопросу.

Не могу сказать ничего определенного об этом. Я не видела сообщений относительно Белоруссии. Это не стало бы сюрпризом, поскольку, как я помню, вы все с самого начала этой продолжающейся войны сообщали. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер напомнила о том, что президент США Джо Байден ранее очень ясно давал понять общественности о том, что странам чрезвычайно важно быть на правильной стороне в истории.

В Белом доме заявили о готовности помочь властям ФРГ в свете сообщений о попытке госпереворота.

Фото и видео: YouTube / Washington Post

