Карин Жан-Пьер оценили сообщения немецких властей о масштабной операции по выявлению преступной ячейки.

Власти США заявили о готовности помочь немецким властям в свете сообщений о попытке государственного переворота в европейской стране. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что Белый дом высоко оценивает действия коллег из Берлина и местных правоохранительных органов.

Мы поддерживаем связь с нашими коллегами в Германии и готовы помочь, если нас попросят. По поводу расследования я рекомендую вам обратиться к правительству ФРГ. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что генеральная прокуратура ФРГ днем ранее объявила о пресечении попытки госпереворота в стране. Спецслужбы в рамках масштабной операции задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Эта операция считается одной из наиболее крупных в истории Германии. В 11 из 16 федеральных землях прошли обыски. Речь идет о проверке 130 квартир и зданий. Власти страны считают, что террористическая организация оказалась крупной и разветвленной, а ее участниками являлись бойцы специальных боевых подразделений от министерства по обороне, военные, политики и даже наследник прусских князей.

Белый дом отказался говорить об ответственности Киева за попытки атак на аэродромы России.

Фото и видео: YouTube / Washington Post