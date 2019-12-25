Белый дом назвал встречу Путина и Си Цзиньпина примером сближения России и Китая

Карин Жан-Пьер сожалеет о "выравнивании позиций" Москвы и Пекина.

Белый дом назвал встречу российского лидера Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина примером сближения России и Китая. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер добавила, что не скажет СМИ ничего "сверх этого".

Мы ясно выразили нашу обеспокоенность по поводу глубины связей КНР с Россией, выравнивания позиций даже в то время, когда Россия ведет агрессивную войну на Украине. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что встреча лидеров РФ и КНР состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проводится Самарканде. В прошлый раз политики лично общались в феврале 2022 года, когда Владимир Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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Фото и видео: Белый дом