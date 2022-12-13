Белый дом намерен следить за возможной угрозой для США со стороны Бута

Джейк Салливан рассказал об угрозах со стороны России для США.

Белый дом намерен следить за возможной угрозой для США со стороны россиянина Виктора Бута, который ранее вернулся домой после заключения на территории РФ. В ходе регулярного брифинга в американской администрации в Вашингтоне помощник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновнику задали вопрос о том, считают ли власти США этого гражданина РФ террористом. Эксперт напомнил, что прежде чем принимать решение об освобождении человека, службы по безопасности проводят оценку исходящей угрозы от данного человека. Эта процедура была проведена и в этом конкретном случае. Однако США будут проявлять бдительность в отношении любой опасности, которую Бут может представлять гражданам Америки в будущем.

Он не числится в террористическом списке США. Мы считаем его осужденным на отбывание наказания за торговлю оружием и другие преступления преступником. Он отбыл 12 лет тюремного заключения. Он должен был выйти на свободу в 2029 году. Джейк Салливан, помощник президента США

Чиновник из Белого дома пояснил, что на территории России нет недостатка в торговцах оружием и наемниках, которые связаны с нагнетанием ситуации с нарушением международного правопорядка. Также Джейк Салливан ответил на вопрос СМИ о том, как США отнеслись к тому, что Виктор Бут поддержал проведение специальной военной операции на Украине и допустил, что мог бы стать добровольцем, если бы обладал необходимыми навыками в ведении боя. В Белом доме планируют убедиться в том, что способны сдерживать любые российские усилия по получению преимущества на Украине в ходе СВО.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

