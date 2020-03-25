500 миллиардов вложат в помощь промышленности, городам и штатам, на страховку от безработицы.

Белый дом и сенат решили простимулировать экономику на два триллиона долларов. Об этом пишет Washington Post.

У нас есть соглашение, - заявил официальный представитель Белого дома Эрик Уланд.

По законопроекту налогоплательщики получат единовременную выплату в 1,2 тысячи долларов. 367 миллиардов долларов направят на поддержку малого бизнеса.

Также 500 миллиардов вложат в помощь промышленности, городам и штатам, на страховку от безработицы. 130 миллиардов долларов направят на поддержку для больниц.

Ранее Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом.