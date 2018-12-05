Белый дом: Сhevron сама должна определить объем нефтедобычи в Венесуэле

Джон Кирби рассказал о том, что весь объем полученных нефтепродуктов должен идти на территорию США.

В Белом доме считают, что местная компания Сhevron сама должна определить объем добычи нефти, которую она добывает на территории Венесуэлы. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации президента Джо Байдена Джон Кирби. Чиновник объяснил прессе, что данное предприятие стало одним из первых национальных фирм, которое получило разрешение от властей США заниматься добычей нефти в Латиноамериканской республике. По словам Кирби, весь добытый объем топлива и нефтепродуктов в результате этой деятельности должен поступать в США.

Еще предстоит понять, как много будет добываться там. Chevron сама должна определить это. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом: Байден в курсе текущей ситуации в Китае.

Фото и видео: YouTube / CBS News