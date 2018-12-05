Белый дом: Байден в курсе текущей ситуации в Китае

Джон Кирби рассказал о том, что американский лидер следит за антиковидными протестами в КНР.

Американский президент Джо Байден в курсе текущей ситуации в Китае, связанной с массовыми протестами граждан из-за введенного антиковидного режима. Информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби. Таким образом чиновник ответил на соответствующий вопрос одного из корреспондентов в Белом доме.

Президент остается информирован о том, что происходит внутри Китая. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил, что Джо Байден получает всю информацию о "протестной активности" в Китае. На текущий момент власти США не прогнозируют перебоев в поставках китайских товаров из-за проходящих протестов на территории КНР.

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Фото и видео: YouTube / CBS News

