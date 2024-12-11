Белый дом: США считают РФ конкурентом и противником

Кэролайн Ливитт ответила на вопрос об отношении властей США к российскому государству.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе воспринимают Россию как конкурента и, временами, противника. Однако при этом власти США не исключают различного двустороннего сотрудничества со страной. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Иностранная чиновница ответила на вопрос СМИ о том, как нынешний глава Дональд Трамп относится к России и лидеру Кремля Владимиру Путину - как к "союзнику, партнеру, конкуренту или противнику".

Трамп получает удовольствие от наличия у него хороших дипломатических отношений с лидерами во всем мире, поиску общего знаменателя. Но и от привлечения внимания к тем случаям, когда они не правы, лидерства с позиции "мир посредством силы". Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: Белый дом