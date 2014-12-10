Белый дом: США продолжают изучать отправку РСЗО Украине

Карин Жан-Пьер прокомментировала слова Байдена о том, что Вашингтон не поставит Киеву ракеты большого радиуса действия.

США продолжают изучать отправку РСЗО Украине, но конкретных объявлений нет. Соответствующей информацией с журналистами поделилась на регулярном брифинге в Вашингтоне официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер не смогла сделать никаких конкретных заявлений по поставкам военной помощи.

Сотрудники СМИ попросили прояснить вопрос о том, какие именно виды оружия имел в виду лидер страны, говоря о том, что Вашингтон не направит на территорию Украины ракетные системы, позволяющие атаковать Россию. Один из сотрудников прессы отметил, что нанести удар по РФ возможно даже за счет ракет малой дальности, если разместить пусковую установку около государственной границы.

Мы продолжаем изучать возможность. Но, как сказал президент, мы не будем отправлять ракеты большой дальности, которые можно использовать за пределами зоны боевых действий на Украине. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В администрации Байдена добавили, что не предоставят киевскому режиму оружие большой дальности, которое можно использовать за пределами зоны боевых действий в стране.

В США назвали заявление Байдена о Тайване фиаско.

Фото и видео: Белый дом