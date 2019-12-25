Карин Жан-Пьер рассказала о том, что США рассчитывают выяснить больше о происхождении ковида.

Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что власти Китая не делятся всей имеющейся у них информацией о новом коронавирусе, хотя Вашингтон пытается этого добиться от Пекина. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с журналистами в Белом доме поделилась официальный представитель Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на вопрос местных СМИ о том, что обсуждали Байден и его коллега из КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре. В США пояснили, что речь шла о "прозрачности и здравоохранении", так как, по словам Жан-Пьер, они являются ключевыми обстоятельствами в сфере выяснения обстоятельств происхождения ковида.

Как мы неоднократно заявляли, КНР не выполняет нормы в научной сфере и здравоохранении относительно распространения информации. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уверены, что международному сообществу требуется больше данных, чтобы прийти к четким выводам о том, как именно произошло первое заражения пациента ковидом. Ради выяснения обстоятельств США работают совместно с партнерами из Всемирной организации здравоохранения.

Белый дом заявил о намерении Байдена переизбираться, несмотря на данные соцопросов.

Фото и видео: Белый дом