Белый дом: Байден доверяет председателю ФРС США, несмотря на ситуацию с банками

Карин Жан-Пьер рассказала о работе по недопущению банковского кризиса в стране.

В американской администрации заявили о том, что президент Джо Байден доверяет председателю ФРС США ( Федеральной резервной системы), несмотря на кризисную ситуацию с банками в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница оценила на отношение лидера США к Джерому Пауэллу, который руководить инстанцией, выполняющей функции государственного финансового регулятора. Корреспонденты поинтересовались у спикера о том, рассматривает Байден государства действия Пауэлла в связи с кризисом в банковской сфере как то, что это проблема представляет риск для его пребывания на занимаемой должности.

Президент уверен в Джероме Пауэлле... Президент уже призвал Конгресс упростить предоставление компенсаций, наложение гражданских штрафов и введение запрета занимать высокие должности в банковской отрасли в отношении руководителей обанкротившихся банков. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница пояснила, что банковские регуляторы и законодатели ужесточат требования для крупных кредитных организаций в стране для того, чтобы аналогичная ситуация не повторилась. Карин Жан-Пьер напомнила, что эксперты предыдущей администрации США при президенте Дональде Трампе свернули работу некоторых из ограничений, которые вводились при Бараке Обаме.

Белый дом на фоне призывов Трампа к митингам напомнил, что протесты должны быть мирными.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television