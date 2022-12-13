Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших при взрыве

Количество пострадавших граждан при взрыве в центре города Белгорода выросло до трех. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что одной из пожилых женщин стало плохо после начала инцидента, у нее поднялось давление, поэтому медики приняли решение о госпитализации пациентки.
Принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. <...> Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице "Амакс". Жилье, питание будут обеспечены.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области
Региональные власти подчеркнули, что планируется в предельно быстрые строки восстановить жилое здание. Будет организована строительная экспертиза несущих конструкций, а также сформирована проектно-сметная документация.
Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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