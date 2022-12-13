Белгородский губернатор сообщил о трех пострадавших при взрыве

Вячеслав Гладков рассказал о том, как власти помогут пострадавшим.

Количество пострадавших граждан при взрыве в центре города Белгорода выросло до трех. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что одной из пожилых женщин стало плохо после начала инцидента, у нее поднялось давление, поэтому медики приняли решение о госпитализации пациентки.

Принято решение перестраховаться и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. <...> Кто-то уехал к своим родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице "Амакс". Жилье, питание будут обеспечены. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Региональные власти подчеркнули, что планируется в предельно быстрые строки восстановить жилое здание. Будет организована строительная экспертиза несущих конструкций, а также сформирована проектно-сметная документация.

Система ПВО сбила три ракеты над Белгородом.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков