Белгородская область: Родная бабушка подозревается в убийстве двух маленьких внуков

Появились подробности жуткого убийства в Валуйках Белгородской области.

Страшное убийство произошло в Валуйках Белгородской области в ночь на 11 января.

Сегодня ночью в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела маленького мальчика в одной из квартир города. Девочка в тяжелом состоянии была отправлена в ЦРБ. Но, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм малышка скончалась. В квартире, где были обнаружены дети, находились в состоянии алкогольного опьянения 41-летняя бабушка детей и ее 48-летний сожитель.

Как стало известно следствию, 5-летний мальчик и 3-летняя девочка были отправлены на новогодние каникулы матерью к бабушке из Белгорода. Подозреваемые задержаны. Заведено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних".

По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СУ СК РФ по Белгородской области

Расследование уголовного дела продолжается.

В Новогодние праздники пьяная мать убила 9-месячного ребенка из-за плача в Нижегородской области.

Видео: архив Piter.TV