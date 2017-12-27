Нижегородская область: Мать убила 9-месячного ребенка из-за плача

Появились жуткие подробности трагедии.

Страшное убийство потрясло жителей села Мотовилово Арзамасского района Нижегородской области.

Вечером 2 января пьяная 28-летняя женщина с силой ударила плачущего 9-месячного сына и с силой швырнула его в кроватку. От сильных ударов младенец получил травмы несовместимые с жизнью и умер. Мать вызвала "скорую" только 3го января. Приехавшие медики вызвали полицию. Женщина задержана, она не отрицает, что избила младшего ребенка и убила его.

В отношении женщины заведено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Старший ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев изъят из семьи. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Видео: Piter.TV