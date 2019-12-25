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Бельгия входит во вторую волну COVID-19
Сегодня, 10:42
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lesjasap

Бельгия входит во вторую волну COVID-19

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Рост числа зараженных наблюдается во всех регионах страны.

Бельгия входит во вторую волну COVID-19. Об этом сообщили местные журналисты из Sudinfo.be со ссылкой на заявление вирусолога Марка Ван Ранста. Специалист объяснил, что за семь последний дней в стране выявлен рост новых заражений. Показатель достиг отметки в 32 процента (около 200 новых инфицированных за прошедшие сутки). 

С такими цифрами можно говорить, что мы в начале второй волны

Марк Ван Ранст, член экспертной группы по разработке мер поэтапного выхода из изоляции в Бельгии

Медик рассказал, что увеличение числа пациентов с COVID-19 наблюдается во всех возрастных категориях и во всех регионах страны. На данный момент сохраняется стабильная ситуация с госпитализацией зараженных. По словам Ранста, необходимости в повторном карантине в Бельгии нет. Эксперт добавил, что изоляция населения приведет лишь к новым экономическим проблемам.

Роухани заявил о наступлении второй волны COVID-19 в Иране.

Теги: бельгия, вирусолог, вторая волна, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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