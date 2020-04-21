Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем.

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27. YouTube-канал Brainstorm Fiji опубликовал видео перехвата самолетов представителями воздушного командования НАТО, которое произошло 17 апреля. Видеосъемка велась из кабины пилота F-16.

Известно, что истребители находились над территорией международных вод Балтийского моря. Первыми информацию о перехвате сообщили представители ВВС Бельгии в Twitter-аккаунте. Военные сообщили, что перехватили российские Су-24М, Су-27, Ан-26 и Ту-134.

Предположительно российские самолеты взяли под контроль американский эсминец USS "Дональд Кук". Этот корабль с "Томагавками" приписан к шестому флоту США. В момент перехвата самолетов судно находилось около берегов Литвы.

Видео: Youtube/Brainstorm Fiji