Бегуны перекроют движение по Петербургскому шоссе в воскресенье

В этот день в городе пройдет традиционный забег памяти освобождения Ленинграда от блокады.

В воскресенье, 19 января, часть Петербургского шоссе станет недоступной для проезда из-за спортивного пробега "Пулково-Пушкин". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 9.00 до 11.30 традиционное спортивное мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда от фашистской блокады, перекроет упомянутое шоссе от Пулковского шоссе до Детскосельского бульвара.

Также мы сообщали, что до конца января в Петербурге закроют для движения Кронверкскую улицу.

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