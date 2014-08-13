Беглов вручил грамоты членам правительства Петербурга и комитетов Смольного

На заседании правительства губернатор Северной столицы похвалил за службу представителей органов исполнительной власти.

В понедельник, 22 марта, в начале заседания городского правительства Александр Беглов вручил грамоты и награждения представителям исполнительных органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" получил глава администрации Фрунзенского района Константин Серов. Губернатор поблагодарил его за эффективную работу.

Глава регионального исполкома движения "Народный фронт за Россию" был награжден письмом президента России. Губернатор поблагодарил Андрея Рябоконя за вклад в сохранение исторической памяти и за патриотическое воспитание молодежи. Отметили и участие главы организации в подготовке и проведении мероприятий к 75-летию Победы.

Почетные грамоты губернатора Петербурга получили председатель комитета по делам Арктики Герман Широков, начальник государственной технической инспекции Максим Васильев и руководитель комитета территориального развития Андрей Чапуров.

Ранее на Piter.tv сообщили, что средняя зарплата в Петербурге в 2020 году составила 68 тысяч рублей.

Фото: gov.spb.ru