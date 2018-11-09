Беглов вручил Елизавете Боярской знак "Заслуженный артист Российской Федерации"

Также губернатор наградил почетной грамотой Льва Додина.

В субботу, 7 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов наградил Льва Додина и Елизавету Боярскую за большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

Глава города вручил Льву Додину Почетную грамоту Губернатора Санкт-Петербурга. Таким образом художественного руководителя–директора Академического Малого драматического театра – Театра Европы поблагодарили за большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

Кроме того, указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено актрисе Елизавете Боярской. Нагрудный знак и удостоверение ей вручил губернатор Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.TV: за очередью в Эрмитаж можно будет следить онлайн.

Фото: gov.spb.ru