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Беглов вручил Елизавете Боярской знак "Заслуженный артист Российской Федерации"
Сегодня, 16:23
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EvaRaskol

Беглов вручил Елизавете Боярской знак "Заслуженный артист Российской Федерации"

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Также губернатор наградил почетной грамотой Льва Додина.

В субботу, 7 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов наградил Льва Додина и Елизавету Боярскую за большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

Глава города вручил Льву Додину Почетную грамоту Губернатора Санкт-Петербурга. Таким образом художественного руководителя–директора Академического Малого драматического театра – Театра Европы поблагодарили за большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

Кроме того, указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено актрисе Елизавете Боярской. Нагрудный знак и удостоверение ей вручил губернатор Санкт-Петербурга. 

Ранее на Piter.TV: за очередью в Эрмитаж можно будет следить онлайн.

Фото: gov.spb.ru

Теги: артисты, награда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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